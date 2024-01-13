Пожар на складе Wildberries под Петербургом локализовали

По данным ведомства, из-за пожара никто не пострадал.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС 13 января. На место происшествия приехали 112 пожарных и 25 единиц техники, а также сотрудники прокуратуры. По информации РБК , в МЧС не стали исключать, что пожар мог случиться из-за поджога.

В беседе с «360» сотрудник склада рассказал, что огонь вспыхнул в первом блоке. В здании прозвучал сигнал тревоги, людей оперативно эвакуировали. По его словам, сначала работники не восприняли тревогу всерьез и решили, что это учения.

Сотрудник добавил, что в здании чувствовался запах горелого пластика, из блока шел черный едкий дым. Он отметил, что всего на складе Wildberries в Шушарах работали порядка двух тысяч человек.