Пожар на складе в подмосковных Родниках локализовали на 970 «квадратах»

Изначально возгорание возникло в здании ангара. В МЧС сообщали, что огонь распространился на 700 «квадратах». Позже появились данные об обрушении кровли. Кроме того, пламя перекинулось на соседнее административное здание.

«Оно горит на 100 квадратных метрах. К месту пожара направлена передвижная лаборатория для контроля замеров вредных веществ в воздухе», - уточняли в пресс-службе в 11:09.

Также в ведомстве сообщали о разгерметизации контейнера с горюче-смазочным материалом. Жидкость разлилась и воспламенилась на 400 квадратных метрах.

Работа на месте происшествия продолжается.