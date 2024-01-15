Пожар на складе в Мытищах попал на видео
Складское помещение вспыхнуло в Мытищах днем в понедельник, 15 января. Видео поделились подписчики социальных сетей.
От места возгорания в небо поднялся густой черный дым, для тушения уже прибыли спасатели.
В пресс-службе МЧС по Московской области уточнили, что ЧП произошло рядом с домом № 51 по Силикатной улице.
«Загорелось складское помещение. К месту оперативно направили пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется», - заявили в ведомстве.
Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. Информация о пострадавших пока не поступала.