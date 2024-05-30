Пожар на складе в Москве потушили

«Пожар полностью ликвидирован», - объявила пресс-служба.

Источник 360.ru уточнил, что возгорание потушили в 08:52, спустя 51 минуту после ликвидации открытого огня. Пожар локализовали в 07:38. Для тушения спасатели проложили 10 магистральных линий, установили шесть подъемных механизмов и подали 10 лафетных стволов.

Информация о пострадавших не поступала. Представитель МЧС России сообщил об этом ТАСС.

Склад на улице Мартеновской загорелся утром 30 мая. Площадь возгорания достигла 4000 квадратных метров, произошло обрушение межэтажных перекрытий и кровли. В тушении задействовали 120 человек, 40 единиц техники, два вертолета. Движение автомобилей в районе ЧП перекрыли в обе стороны. МЧС показало видео с места возгорания. Прокуратура сообщила о начале проверки.