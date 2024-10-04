04 октября 2024, 16:04

Пожар на складе с пропиленом в Воронежской области локализовали

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Пожарные локализовали возгорание на складе с пропиленом в селе Бабяково Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Тушат пожар около 90 специалистов и 28 единиц техники. От огня удалось спасти второй склад и газовую станцию. Площадь возгорания - около двух тысяч квадратных метров.

Спасатели также опубликовали кадры с места происшествия.

Утром вражеские беспилотники попытались атаковать нефтебазу в Воронеже. Однако губернатор Александр Гусев заверил, что пожар не нанес объекту ущерба, и огонь быстро потушили.

В сентябре мощнейший пожар случился в Новой Усмани. Огонь охватил 3,5 тысячи квадратных метров склада с пропиленовой тарой. В тушении задействовали 50 специалистов и 18 единиц техники. При пожаре никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ
04 октября 2024, 11:36
ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС
РИА «Новости»
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ФСБ вычислила лиц, причастных к подготовке убийств офицеров из командования Воздушно-космическими силами. Об этом сообщил директор спецслужбы Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ. Его процитировало РИА «Новости».

ФСБ вычислила лиц, причастных к подготовке убийств офицеров из командования Воздушно-космическими силами. Об этом сообщил директор спецслужбы Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ. Его процитировало РИА «Новости».

«Установлен ряд лиц, причастных к подготовке убийств офицеров командного состава ВКС России», - заявил он.

Бортников поблагодарил Комитет госбезопасности Белоруссии за помощь в расследовании.

В июне в Ростове-на-Дону Следственный комитет возбудил дело о покушении на начальника штаба воинской части. Автомобиль, на котором ехал офицер, неожиданно задымился и через некоторое время взорвался. Однако мужчина успел покинуть салон и не получил ранений.

Авиация Убийства ФСБ
04 октября 2024, 11:17
Боец ЧВК «Вагнер» обиделся на друга и избил его до слепоты арматурой и ножкой от стула
РИА «Новости»
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В Можайске боец ЧВК «Вагнер» Андрей Ш. обиделся на друга, потому что тот не пришел ремонтировать его дачу, и избил мужчину до слепоты. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Участник СВО получил ранение в ногу и получил медаль «За отвагу». Вернувшись домой, «вагнеровец» попросил соседей помочь ему по хозяйству из-за травмы. Те сделали цветник на даче, покупали продукты, алкоголь и пилили дрова.

Андрей также попросил друга седлать на даче навес. Он согласился, но на работы не вышел. Боец ЧВК «Вагнер» решил отомстить, пришел к нему с куском арматуры и ножкой от стула и начал избивать приятеля. Тот лежал на кровати и не понимал, что происходит.

Пострадавшего госпитализировали с повреждением глаз, зрение сохранить не удалось. Андрею дали четыре года колонии общего режима.

В Амурской области экс-боец ЧВК «Вагнер» и бомж не поделил женщину. Бездомный обнял сожительницу военного, за что получил нож в плечо. Он умер от потери крови.

Преступления Военные
04 октября 2024, 09:56
Загрязнений воздуха после пожара на нефтебазе под Пермью не выявили
Пресс-служба МЧС
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Росптребнадзор исследовал воздух в районе пожара на нефтебазе в Осенцах. Результаты опубликовала пресс-служба ведомства по Пермскому краю.

Специалисты Роспотребнадзора отреагировали на сообщения о возгорании на территории ООО «Нефтемаслоресурс». Эксперты провели мониторинг на границе с ближайшей жилой застройкой.

«В объеме проведенных исследований превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено», - уточнили в пресс-службе.

Управление Роспотребнадзора взяло ситуацию на контроль.

Частная нефтебаза загорелась 4 октября. Огонь удалось ликвидировать на 10 тысячах квадратных метров. В МЧС назвали две предварительных причины ЧП: неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования.

К тушению пожара привлекли 60 специалистов и 19 единиц техники. Спасатели предотвратили распространение пламени на дома в частном секторе и административный корпус.

Пожары Пермь Роспотребнадзор
04 октября 2024, 07:50
Пожар произошел на частной базе с нефтепродуктами в Пермском крае
Пресс-служба МЧС
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В Пермском крае загорелась частная база по хранению нефтепродуктов. Огонь распространился на 10 тысячах «квадратов», сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар вспыхнул на объекте в промзоне у деревни Осенцы. Пламя охватило емкости с топливом. Спасатели не допустили перехода огня на частные жилые дома, административное здание и сухую растительность.

«Огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар в Пермском крае», - добавили в министерстве.

К тушению огня привлекли более 60 специалистов и 19 единиц техники. Никто не пострадал.

Накануне вечером пожар произошел в административном здании исправительной колонии строгого режима в Екатеринбурге. Огонь тушили 46 человек и 14 единиц техники.

Открытое горение ликвидировали меньше, чем за час.

Пермский край Пожары

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