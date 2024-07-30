Пожар на складе поликарбоната в Ростове-на-Дону сняли на видео

Водитель груженого песком КамАЗа в Волгоградской области не заметил поезд, спровоцировал аварию и попал в больницу. Его семья при этом начала получать угрозы, рассказала Telegram-каналу Shot его жена.

Женщина убеждена, что произошел несчастный случай. По ее словам, два состава шли параллельно. Один из них водитель грузовика пропустил, а другой не заметил, завел машину и врезался. Супруга заверила, что он хорошо знал перегон Гремячая - Котельниково, так как уже возил там песок, не выпивал и не принимал наркотики.

«Столько там наговорили, 350 тысяч несуществующих штрафов. <…> Не представляете, сколько грязи на меня вылито, на моих детей вылито. Мы столько выслушали, я не знаю. Он же не специально», - подчеркнула женщина.

Жена водителя добавила, что после случившегося семью завалили гневными сообщениями и угрожали в интернете. Неизвестные, по ее словам, писали даже 10-летней дочери и 17-летнему сыну. Сам водитель находится в стабильно тяжелом состоянии.

Авария произошла 29 июля на железнодорожном перегоне в четырех километрах от Котельниково. МВД России сообщило, что водитель грузовика проигнорировал красный сигнал и врезался в поезд № 491 Казань - Адлер. Несколько вагонов перевернулись, пострадали 52 человека.