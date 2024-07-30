Пожар на складе поликарбоната в Ростове-на-Дону сняли на видео
В Ростове-на-Дону произошел крупный пожар на складе поликарбоната. Огонь полностью потушили. В Telegram-канале МЧС России показали работу спасателей на месте происшествия.
Склад,где произошло ЧП, находится на улице Таганрогской, 144. Огонь успел охватить 500 квадратных метров.
С пламенем боролись 45 специалистов и 15 единиц техники. После полудня пожар локализовали. К 13 часам ликвидировали открытый огонь, а почти через полтора часа возгорание полностью потушили.
В Москве в минувшее воскресенье, 28 июля, горело закрытое на реконструкцию здание Дома творчества на улице Юности. Тлели деревянные конструкции и утеплитель под крышей. Пострадали двое пожарных. Они рухнули с автолестницы, когда пытались предотвратить распространение огня. Мужчин увезли в больницу с подозрением на переломы ног.