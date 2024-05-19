Пожар на складе овощебазы под Краснодаром полностью потушили
Крупный пожар на складе овощной базы в хуторе Ленина Краснодарского края полностью потушили. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Краснодарском крае», - передали в министерстве.
Возгорание началось на крыше отдельно стоящего здания. Огонь охватил тысячу «квадратов», к месту происшествия оперативно прибыли 49 пожарных.
Пожар начался 19 мая около 06:30. Открытое горение огнеборцам удалось потушить спустя час. Ранее спасатели опубликовали видео с места происшествия.
Еще один крупный пожар произошел в цехе с полиэтиленом в Петербурге. Огонь распространился на 600 квадратных метров, кровля здания частично обрушилась. Возгорание успешно потушили , обошлось без погибших и пострадавших.