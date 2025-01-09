09 января 2025, 19:06

Пожар на птицефабрике под Курском локализовали

Пресс-служба МЧС
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Пожар на птицефабрике в Горшеченском районе Курской области локализовали на площади пять тысяч квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России, сообщило РИА «Новости».

Пожар начался в корпусах птицефабрики АО «Куриное царство». Как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, на данный момент известно об одном пострадавшем - это 40-летний сотрудник предприятия, который получил ожоги рук. Его экстренно доставят в областную клиническую больницу.

По его словам, пожарные расчеты успешно справляются с огнем. Им удалось предотвратить возгорание большинства корпусов птицефабрики, а также оперативно эвакуировать сотрудников предприятия из опасной зоны.

«Распространенная рядом Telegram- каналов информация о том, что причиной пожара стал удар беспилотника ВСУ - пока подтверждения не находит», - уточнил Хинштейн.

По предварительным данным, наиболее вероятной причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

В конце декабря ВСУ выпустили шесть ракет из ракетной системы залпового огня HIMARS по Рыльску. Повреждения получили физкультурно-оздоровительный комплекс, дом культуры, педагогический колледж и другие социальные объекты, а также частные дома. Все очаги пожаров после удара удалось потушить.

Пожары Курская область
09 января 2025, 19:57
Мужчина на борту самолета Нижнекамск — Москва заявил, что у него две бомбы
Pxhere
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Мужчина, летевший рейсом Нижнекамск — Москва, сообщил, что у него две бомбы. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Мужчина, летевший рейсом Нижнекамск - Москва, сообщил, что у него две бомбы. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Кроме того, по предварительным данным, мужчина нанес ножевое ранение одной из пассажирок. Информация о ее состоянии уточняется.

Сейчас самолет уже приземлился в аэропорту Шереметьево. На месте работают спецслужбы, в том числе кинологи. Подробности происшествия выясняются.

Как уточнил источник 360.ru, взрывных устройств у мужчины не обнаружили. Пассажиры доставили в отделение полиции. Правоохранители выяснят, был ли пьян дебошир.

Ранее пьяный помощник депутата из Забайкалья устроил дебош на борту самолета. Госслужащий вступил в перепалку с пассажирами и ударил сотрудника авиакомпании.

После Самолет «Аэрофлота», который следовал из Дубая в Москву, совершил экстренную посадку из-за дебошира в салоне. Мужчина пронес в салон пакет с алкоголем, незаметно выпил его во время полета, а затем начал кричать и толкать бортпроводников.

Самолеты Мужчины Аэропорт Шереметьево Москва
09 января 2025, 19:43
Не менее 80 человек отравились в пермской пекарне
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Не менее 80 человек отравились в пекарне в Перми, но точное число еще устанавливается, сообщил РИА «Новости» осведомленный источник.

Следственный комитет по Пермскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того как стало известно о массовом отравлении людей, покупавших выпечку и готовые блюда в пекарне «Хлебница».

«Пострадавших не менее 80 человек. Точное количество пока устанавливается», - рассказал осведомленный источник.

В настоящее время следователи занимаются выяснением обстоятельств произошедшего, опрашивают персонал и потерпевших. На видео, опубликованном ведомством в четверг, можно увидеть один из павильонов с выпечкой. На его дверях висит объявление о приостановке работы по техническим причинам.

Ранее жительница Перми, которая отравилась салатами из пекарни в канун Нового года, рассказала, что руководство сети пекарен, предложило пострадавшим компенсацию в размере 45 тысяч рублей. Взамен они просили не обращаться в правоохранительные органы. Прокуратура Пермского края взяла на контроль расследование обстоятельств, приведших к массовому отравлению жителей города в сети пекарен «Хлебница».

Как стало известно, причиной массовых отравлений в Перми стала продукция местной пекарни. Следователи осматривают места происшествий, допрашивают руководство пекарни и потерпевших.

Пермский край Уголовное дело Пермь
09 января 2025, 19:05
Двоих обвиняемых в убийстве россиянина в Грузии взяли под стражу
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Суд арестовал двоих обвиняемых в убийстве россиянина в Грузии 5 января. Об этом сообщил телеканал «Рустави 2».

Вооруженные грабители напали на пару из России в горном селе Накра муниципалитета Местия на дороге, связывающей местный горнолыжный курорт с городом Зугдиди. По данным предварительного расследования, они застрелили мужчину и сбросили его тело в реку, а его подругу ограбили. Через два дня удалось задержать обоих подозреваемых. Им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Кроме того, один из обвиняемых находился в розыске за другое преступление.

Спутница убитого смогла спрятать телефон и, когда нападавшие скрылись, вызвать экстренные службы. Ей рекомендовали не уезжать из Грузии на время расследования.

Грузия Уголовное дело Убийства Суд Преступления Россия
09 января 2025, 17:04
Путин подтвердил, что с ликвидацией последствий ЧП в Черном море будет много проблем
РИА «Новости»
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В ходе ликвидации последствий разлива мазута после крушения танкеров в Черном море возникнет множество проблем. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Здесь проблем, повторяю, много - и технических, и финансовых, и технологических», - подчеркнул он.

Глава государства назвал разлив нефтепродуктов серьезным экологическим вызовом для России. Он потребовал разработать план для подъема затонувших судов и сделать все возможное, чтобы не произошла повторная утечка мазута.

Также Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову регулярно докладывать о мерах по ликвидации последствий ЧП.

Два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Из-за ЧП в Черное море попало порядка 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В январе пятна заметили в Крыму: на побережье Севастополя, Судака и Евпатории. Для поиска мазутных пятен в Черном море одновременно задействовали до 60 кораблей.

Владимир Путин Крушение танкеров в Керченском проливе

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