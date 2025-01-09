Пожар на птицефабрике под Курском локализовали

Пожар начался в корпусах птицефабрики АО «Куриное царство». Как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, на данный момент известно об одном пострадавшем - это 40-летний сотрудник предприятия, который получил ожоги рук. Его экстренно доставят в областную клиническую больницу.

По его словам, пожарные расчеты успешно справляются с огнем. Им удалось предотвратить возгорание большинства корпусов птицефабрики, а также оперативно эвакуировать сотрудников предприятия из опасной зоны.

«Распространенная рядом Telegram- каналов информация о том, что причиной пожара стал удар беспилотника ВСУ - пока подтверждения не находит», - уточнил Хинштейн.

По предварительным данным, наиболее вероятной причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

В конце декабря ВСУ выпустили шесть ракет из ракетной системы залпового огня HIMARS по Рыльску. Повреждения получили физкультурно-оздоровительный комплекс, дом культуры, педагогический колледж и другие социальные объекты, а также частные дома. Все очаги пожаров после удара удалось потушить.