Пожар на пострадавшем от БПЛА заводе в Туапсе локализовали
В Туапсе локализовали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе, пострадавшем от падения дрона. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.
«Пожар локализован», - сообщила пресс-служба.
Атаку совершили рано утром 17 мая. По информации оперштаба, на гражданскую инфраструктуру нацелили два беспилотника. Из них один рухнул на территории НПЗ в Туапсе, началось возгорание. По предварительной информации, никто не пострадал.
Ночью громкие звуки слышали в Новороссийске, сработала система оповещения о ракетной опасности. Силы ПВО подавили более 10 беспилотников, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Дронами пытались атаковать гражданские объекты, произошли локальные возгорания. Мирные жители не пострадали.