Пожар на пострадавшем от БПЛА заводе в Туапсе локализовали

Сбежавшая от родных и обратившаяся за помощью к правоохранителям Москвы Лия Заурбекова уехала из отделения полиции в районе Нагатино-Садовники и находится в безопасном месте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член президентского Совета по правам человека Алексей Мельников.

По его словам, девушка покинула полицейский участок в сопровождении адвоката. Он также отметил, что полицейские действовали в рамках закона, и, если девушке в дальнейшем потребуется помощь, ей ее окажут.

«В настоящий момент она, как мне сообщили, находится в безопасном месте. Мы будем следить за ее судьбой», - подчеркнул он.

Ситуацию с Заурбековой взял на личный контроль депутат Госдумы, советник главы Чечни Адам Делимханов. По его мнению, юную чеченку ввели в заблуждение и манипулируют ею.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные окружили отделение полиции в Москве, внутри которого находилась их сбежавшая родственница. Девушка при этом заявила, что ей 19 лет, и она добровольно ушла из дома, где подвергалась психологическому и физическому давлению.