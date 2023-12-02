Пожар на площади 6,8 тысячи «квадратов» локализовали в Набережных Челнах

«Пожар локализован на площади 6,8 тысячи квадратных метров», - уточнили в ведомстве.

Прокуратура Татарстана ранее сообщила, что огонь охватил территорию авторынка «Гараж-500». Информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействовали более 130 спасателей и 40 единиц спецтехники.

Накануне в Москве загорелся вещевой рынок «Садовод». Пожар вспыхнул в одном из павильонов, после чего огонь быстро перекинулся на другие постройки.

В тот же день огонь охватил мебельную фабрику в Приморском районе Санкт-Петербурга. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. На месте работали семь единиц техники и 25 человек личного состава.