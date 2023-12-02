02 декабря 2023, 23:30

Пожар на площади 6,8 тысячи «квадратов» локализовали в Набережных Челнах

Unsplash
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Пожар в Набережных Челнах в Татарстане, где загорелись торговые павильоны, локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожар локализован на площади 6,8 тысячи квадратных метров», - уточнили в ведомстве.

Прокуратура Татарстана ранее сообщила, что огонь охватил территорию авторынка «Гараж-500». Информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействовали более 130 спасателей и 40 единиц спецтехники.

Накануне в Москве загорелся вещевой рынок «Садовод». Пожар вспыхнул в одном из павильонов, после чего огонь быстро перекинулся на другие постройки.

В тот же день огонь охватил мебельную фабрику в Приморском районе Санкт-Петербурга. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. На месте работали семь единиц техники и 25 человек личного состава.

Пожары Татарстан МЧС РФ
02 декабря 2023, 22:36
Два новых землетрясения зафиксировали у берегов Филиппин
Unsplash
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Всего за 15 минут у берегов Филиппин произошло два новых землетрясения. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Всего за 15 минут у берегов Филиппин произошло два новых землетрясения. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре ( EMSC ).

Сначала подземные толчки зафиксировали в 17:40 (20:40 по московскому времени) в 53 километрах от населенного пункта Бислиг. Его население составляет примерно 67,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Магнитуда составила 6,3.

Менее чем через 15 минут у берегов Филиппин произошло второе землетрясение магнитудой 5,7.

До этого подземные толчки начались в 17:35 по московскому времени. Из-за катаклизма специалисты объявили угрозу цунами. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Землетрясение у берегов Филиппин уже регистрировали 17 ноября. Его магнитуда составила 6,7. Сейсмологи выяснили, что очаг располагался на глубине 70 километров.

Природа Землетрясения
02 декабря 2023, 22:10
Попытку атаки по Краснодару пресекли далеко от города
РИА «Новости»
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Мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал о получении двух сообщений о вспышках в небе над городом. По его словам, атаку ВСУ военные пресекли на безопасном расстоянии от жилых домов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы получили ряд сообщений о двух вспышках в небе, могу заверить - Краснодар и Краснодарский край под надежной защитой», - заявил он.

Наумов добавил, российские силы оперативно и слаженно пресекли попытку террористической атаки и сделали это на большом расстоянии от региона. Градоначальник отметил, что никаких разрушений после случившегося нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО ликвидировали украинские зенитные ракеты С-200 над Азовским морем. Боеприпасы в них были переоборудованы для атаки наземных целей.

В минувшее воскресенье, 26 ноября, появились сообщения об уничтожении украинского беспилотника над Смоленской областью. Одна из местных жительниц рассказала «360», что услышала громкие звуки во время прогулки с собакой.

Краснодар Военные Взрывы
02 декабря 2023, 21:30
Площадь пожара на авторынке в Татарстане увеличилась почти до 7 тысяч «квадратов»
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Площадь пожара на авторынке в Набережных Челнах выросла до 6800 квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«Всего к ликвидации привлечено более 130 специалистов и 40 единиц техники», - заявили в ведомстве.

Возгорание произошло 2 декабря на авторынке «Гараж-500». Загорелось два павильона. Сначала пламя охватило 1500 квадратных метров, но огонь быстро распространялся по площади. Позже появилось сообщение о 2500 «квадратов».

К месту происшествия выехал заместитель прокурора Набережных Челнов Олег Ульянченко. Специалисты узнают причину произошедшего и оценят соблюдение пожарной техники безопасности. Как отметили в пресс-службе прокуратуры Татарстана, при наличии оснований примут меры.

Два дня назад, 30 ноября, случился другой крупный пожар. В Ростове-на-Дону загорелся рынок «Темерник». Огонь распространился на площади 4000 квадратных метров. на следующий день, утром, пламя потушили.

Пожары Татарстан МЧС РФ
02 декабря 2023, 20:34
Площадь пожара на авторынке в Татарстан увеличилась до 2500 «квадратов»
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Огонь на авторынке в Набережных Челнах распространился на 2500 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее в Набережных Челнах загорелась гостиница Kamarooms. Там вспыхнула кровля и утеплитель фасада на третьем и четвертом этажах. Из здания эвакуировали 72 человек.

«В Набережных Челнах площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров», - передали в министерстве.

Возгорание произошло 2 декабря на авторынке «Гараж-500». Сначала огонь охватил 1500 квадратов, но пламя быстро распространяется. Как сообщали в МЧС, горят торговые павильоны, их тушат 56 спасателей на 16 машинах. К месту ЧП выехал зампрокурора Набережных Челнов Олег Ульянченко.


Пожары Татарстан МЧС РФ

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