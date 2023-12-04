Пожар на парковке строящегося жилого комплекса во Владивостоке сняли на видео

Пожар на Океанском проспекте начался около 13 часов (шести часов по московскому времени). Горели стройматериалы на парковке строящегося многоквартирного дома, шел густой черный дым. Силами 19 специалистов и с привлечением пяти единиц техники огонь локализовали на площади 100 квадратных метров и к 14:26 (07:26 по московскому времени) полностью потушили.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пресс-служба регионального управления МЧС сообщила, что для выяснения причины пожара место обследуют дознаватели ведомства.

Прокуратура Приморского края показала кадры с места происшествия и объявила о проведении проверки исполнения требований законодательства при проведении строительных работ.

Ранее крупный пожар произошел в Москве на заводе специализированных автомобилей. В здании предприятия обрушилась кровля, площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров. К утру 4 декабря огонь потушили.