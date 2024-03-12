Пожар на объекте ТЭК в Нижегородской области ликвидировали
Пожар на установке по переработке нефти в Нижегородской области ликвидировали. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
«Возгорание ликвидировали», - указал он.
По словам губернатора, Роспотребнадзор не установил в воздухе в районе жилых домов превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.
Глеб Никитин поблагодарил всех специалистов за оперативную и слаженную работу.
К ликвидации огня привлекали пожарный поезд Горьковской железной дороги. Это не помешало движению транспорта.
Возгорание началось ранним утром 12 марта. Как сообщал Telegram-канал «112», причиной ЧП послужила атака беспилотника. Из-за дрона повреждения получил завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» , находящийся в Кстове. Беспилотник попал в установку перегонки нефти. Огонь ликвидировали до полудня.