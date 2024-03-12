Пожар на объекте ТЭК под Нижним Новгородом локализовали
В Нижегородской области локализовали пожар на установке по переработке нефти. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
По его словам, сил и средств для полной ликвидации пожара на одной из установок достаточно. На месте работают специалисты регионального управления МЧС, областной противопожарной службы и пожарной части предприятия. В тушении огня задействовали пожарный поезд Горьковской железной дороги. На движение транспорта это не повлияло.
«По оперативной информации, пострадавших нет. Работа спецсредств позволила вовремя принять меры и эвакуировать сотрудников», - добавил губернатор.
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По данным Telegram-канала «112» , в результате атаки беспилотника повреждения получило предприятие «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстове. Дрон угодил в установку перегонки нефти, спровоцировав пожар.