Пожар на объекте ТЭК под Нижним Новгородом локализовали

По его словам, сил и средств для полной ликвидации пожара на одной из установок достаточно. На месте работают специалисты регионального управления МЧС, областной противопожарной службы и пожарной части предприятия. В тушении огня задействовали пожарный поезд Горьковской железной дороги. На движение транспорта это не повлияло.

«По оперативной информации, пострадавших нет. Работа спецсредств позволила вовремя принять меры и эвакуировать сотрудников», - добавил губернатор.

Эксперты Роспотребнадзора возьмут пробы воздуха для исследования в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра.

По данным Telegram-канала «112» , в результате атаки беспилотника повреждения получило предприятие «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстове. Дрон угодил в установку перегонки нефти, спровоцировав пожар.