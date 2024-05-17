Пожар на НПЗ в Туапсе потушили

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В Калининграде первоклассница выпала из окна многоэтажки. Девочка выжила, но получила серьезные травмы, сообщил сайт «Клопс».

По данным издания, несчастный случай произошел в жилом доме на улице Сибирякова вечером 15 мая. Пострадавшую девочку увезли в больницу, где медики диагностировали ей перелом руки и закрытую черепно-мозговую травму.

Одна из свидетельниц рассказала журналистам, что семья выпавшей из окна девочки благополучная. Она предположила, что произошедшее - трагическая случайность.

В региональном Следственном комитете сообщили изданию, что после падения ребенка из окна началась проверка. Все причины и обстоятельства устанавливаются.

Ранее на Сахалине из окна третьего этажа выпал годовалый мальчик. Пострадавшего ребенка с травмами увезли в больницу. Следователи начали проверку.