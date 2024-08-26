Пожар на НПЗ Омска потушили

«Пожар локализовали в 19:05 (по местному времени), ликвидировали в 23:06 (по местному времени). К тушению привлекали 27 человек и семь единиц техники. Работало 15 звеньев газодымозащитной службы», - отметили в сообщении.

ЧП произошло в Советском округе города около 15:00 (по местному времени). После взрыва загорелась одна из промышленных установок Омского НПЗ. При этом предприятие продолжило работать в штатном режиме.

При возгорании пострадали семь человек , один из них скончался. Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

Причины происшествия устанавливаются. Кадры с места тушения пожара появились в распоряжении 360.ru.