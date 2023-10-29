Пожар на нефтяном резервуаре в Республике Коми локализовали

Число пострадавших от беспорядков в аэропорту Махачкалы достигло 20

В ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы ранения получили 20 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав Дагестана в Telegram-канале.

«Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжелом состоянии», - уточнили в министерстве.

Также отмечается, что 10 пострадавших госпитализированы. Они проходят лечение в стационарах республики, остальных отправили домой лечиться амбулаторно.

Ранее стало известно, что несколько человек пострадали в ходе массовых беспорядков в Махачкалинском аэропорту. Им оказали медицинскую помощь.

Толпа людей ворвалась в махачкалинский аэропорт после прибытия рейса из Тель-Авива. Разъяренные местные жители пытались прорваться в самолеты, чтобы найти граждан Израиля. После этого аэропорт прекратил прием и отправку рейсов. Росавиация сообщила, что работу авиагавани, предварительно, приостановили до 6 ноября.