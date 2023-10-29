Пожар на нефтяном резервуаре в Республике Коми локализовали
Огнеборцы локализовали пожар на нефтяном резервуаре на насосной станции в поселке Верхнеколвинск в Республике Коми. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале.
В воскресенье, 29 октября, около поселка Верхнеколвинск произошел взрыв резервуара временного содержания нефти. В момент взрыва резервуар был пустым. Предположительно, произошла детонация остаточных газов. После этого пламя перекинулось на второй резервуар , заполненный нефтью на высоту от пяти до семи метров.
В результате взрыва погиб один из работников, занимавшийся ремонтом объекта. Еще один рабочий получил баротравму и ожоги II–III степени. Данные о других возможных жертвах или пострадавших уточняются.
Следователи возбудили уголовное дело из-за нарушений правил безопасности по факту пожара на нефтяном резервуаре.