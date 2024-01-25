25 января 2024, 06:13

Пожар на нефтебазе в Туапсе локализовали

РИА «Новости»
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При пожаре на территории нефтебазы в Туапсе никто не пострадал. Возгорание локализовали, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

«По имеющейся информации, жертв и пострадавших нет. Пожар локализован. Идет тушение», - заявил он.

Сергей Бойко побывал на месте ЧП и уточнил, что загорелась вакуумная установка на территории нефтеперерабатывающего завода. Он не указал причину, но призвал жителей не публиковать в интернете видео с места пожара.

Оперштаб Краснодарского края сообщал, что пожар произошел на территории нефтебазы в Туапсе. К месту возгорания выехали оперативные и спецслужбы.

В четырехэтажном доме в Якутии произошел взрыв бытового газа, МЧС показало кадры с места происшествия. Пострадали пять человек , из них двоих госпитализировали с ожогами. Прокуратура инициировала проверку.

Пожары МЧС РФ Краснодарский край
25 января 2024, 01:35
Ограничения ввели в работе аэропорта в Сочи
РИА «Новости»
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Международный аэропорт в Сочи работает в ограниченном режиме с 23:13 по московскому времени. Об этом сообщил представитель Росавиации, передало РИА «Новости».

Такие меры ввели для безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Сочи Самолеты
25 января 2024, 01:25
«Был умным и спортивным». Друг летчика из Ил-76 Владислава Чмирева рассказал, каким пилот был при жизни
РИА «Новости»
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Владислав Чмирев, помощник командира корабля Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области из-за атаки ВСУ, был добрым и отзывчивым человеком. Об этом в беседе с 360 рассказал его друг Александр.

«Учился хорошо, окончил летное военное училище и уехал туда. У него были в семье военные летчики: дед и отец. <…> С детства он хотел пойти по их стопам», - поделился друг пилота.

По мнению собеседника «360», его погибший товарищ - герой, которым непременно нужно гордиться. Его смерть стала большим ударом для родных и близких. Друг Чмирева выразил надежду, что виновных в происшествии найдут и накажут.

«Он только окончил училище, у него была вся жизнь впереди. Он был умным и спортивным, мог еще кучу подвигов совершить и многие жизни спасти», - заявил товарищ умершего летчика.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал список членов экипажа Ил-76. Среди них были командир корабля Беззубкин, его помощник Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев и бортрадист Саблинский.

В авиагородке Оренбурга появился мемориал , посвященный летчикам, погибшим в ЧП с Ил-76.

Военные Самолеты Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
25 января 2024, 00:57
Крупный пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе
Freepik
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Купный пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Об этом сообщили в Telegram-канале Оперштаба Краснодарского края.

«По данным ЕДДС Туапсинского района, произошло возгорание на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы, в настоящий момент идет ликвидация горения», - сказано в сообщении.

В распоряжении «360» появились кадры с места происшествия. На них видно, как огонь охватил территорию предприятия. В небо поднялись большие клубы дыма.

Пожары Заводы Краснодарский край
25 января 2024, 00:10
Напавшего с ножом на подростка задержали в Подмосковье
Pxhere
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Молодой человек ударил подростка ножом в живот в Чехове. Нападавшего задержали, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, накануне возле ТЦ «Карнавал» между мужчиной и 15-летним подростком произошел конфликт. В результате мальчик получил ножевое ранение в живот, а злоумышленник скрылся. Подростка доставили в больницу.

«Молодой человек задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину», - рассказали в СК.

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед городским судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве арестовали азербайджанца , который вместе с детьми напал на соседа-иранца. Мужчина не признал свою вину и отказался просить прощения у семьи пострадавшего. Мужчине грозит до 14 лет колонии.

Чехов Россия Мужчины Поножовщины

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