Пожар на нефтебазе в Туапсе локализовали

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«По имеющейся информации, жертв и пострадавших нет. Пожар локализован. Идет тушение», - заявил он.

Сергей Бойко побывал на месте ЧП и уточнил, что загорелась вакуумная установка на территории нефтеперерабатывающего завода. Он не указал причину, но призвал жителей не публиковать в интернете видео с места пожара.

Оперштаб Краснодарского края сообщал, что пожар произошел на территории нефтебазы в Туапсе. К месту возгорания выехали оперативные и спецслужбы.

В четырехэтажном доме в Якутии произошел взрыв бытового газа, МЧС показало кадры с места происшествия. Пострадали пять человек , из них двоих госпитализировали с ожогами. Прокуратура инициировала проверку.