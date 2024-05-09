Пожар на нефтебазе на Кубани локализовали после попытки атаки дронов
Сотрудники МЧС локализовали возгорание на нефтебазе в селе Юровка под Анапой, которое началось в результате атаки украинскими беспилотниками. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани.
«Пожар локализовали в 07:40 по московскому времени», - заявили в пресс-службе.
Всего в ликвидации последствий ЧП приняли участие 20 единиц техники и 62 спасателя.
В ночь на 9 мая украинские националисты попытались нанести удар по нефтяной базе беспилотником.
По данным единой дежурно-диспетчерской службы Анапы, силы РЭБ подавили порядка шести дронов, однако несколько БПЛА рухнули на территорию базы. Информация о пострадавших не поступала. Ситуацию на месте контролирует мэр Анапы Василий Швец.
Минобороны сообщало, что в течение ночи средства ПВО сбили 15 реактивных снарядов Vampire , а также шесть беспилотных летательных аппаратов.