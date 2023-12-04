04 декабря 2023, 05:38

Пожар на московском заводе полностью потушили

Телеканал «360»
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Пожарные потушили крупный пожар на заводе специализированных автомобилей на востоке Москвы. Об этом пресс-служба МЧС РФ написала в Telegram-канале.

«В Москве сотрудники МЧС России ликвидировали пожар», - сообщили в ведомстве.

Огонь на столичном предприятии разгорелся 3 декабря около 23:30. Площадь пожара за короткое время выросла с 1000 до 2000 квадратных метров. К 1:30 сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание , а к 03:00 ликвидировать открытое горение.

Как сообщили в министерстве, пострадавших в результате ЧП нет.

К месту происшествия прибыли сотрудники передвижной лаборатории. Специалисты взяли пробы для измерения пределов допустимой концентрации вредных компонентов в воздухе.

Другой пожар в Москве накануне унес жизни двоих детей. В Таганском районе на улице Библиотечной загорелась квартира. Прибывшие на место спасатели вытащили из горящего помещения мальчика и девочку. Медики пытались их реанимировать, но дети вскоре скончались.

Пожары Москва 2023
04 декабря 2023, 05:05
Wildberries рассказал о ходе дела о хищении 385 млн рублей у маркетплейса в 2021 году
Freepik
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В мае 2021 года около 50 хакеров провели массированную атаку на маркетплейс Wildberries и похитили у компании более 385 миллионов рублей. По этому факту возбудили уголовное дело и уже вынесли приговор девяти преступникам, сообщило РБК.

Злоумышленники получили разные сроки наказания, в том числе заключение под стражу от пяти лет. Еще пятерым предъявили обвинение, они ждут вынесения приговора. Всех осужденных принудят выплатить причиненный компании ущерб. Мошенников судили в разных регионах - в Татарстане, Чувашии и Москве.

Ранее хакеры взломали сайты трех российских банков - «БЖФ-банк», ВБРР и «Фора-банк». На интернет-ресурсах появилась информация о приостановке выплат по вкладам. Кредитные организации оперативно удалили ложные данные и заявили о взломе сайтов.

Уголовное дело Хакеры Деньги Маркетплейсы
04 декабря 2023, 03:22
Пожар на заводе в Москве локализовали
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Пожар на московском заводе локализовали на площади 2000 «квадратов». Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Тушение пламени осложняет большая пожарная нагрузка, внутри здания хранятся горючие технические изделия.

К месту происшествия прибыли сотрудники передвижной лаборатории. Эксперты измерят пределы допустимой концентрации вредных компонентов в воздухе.

Интенсивность пламени на заводе стремительно росла, огонь охватил большие площади. Очевидцы слышали взрывы в здании. В распоряжении «360» оказалось видео, на котором запечатлели момент обрушения кровли предприятия. Также на кадрах видны большие черные клубы дыма.

Как сообщил Telegram-канал Baza, пожар начался незадолго до полуночи. По неуточненным данным, людей внутри горящего здания нет.

Пожары Москва 2023
04 декабря 2023, 02:35
Жительница Новосибирска умерла после удаления зуба у платного стоматолога
Freepik
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Жительница Новосибирска скончалась после того, как ей удалили зуб. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Родственники погибшей рассказали, что 27-летняя Алина почувствовала боль в ротовой полости и обратилась к специалисту. Врач сделал снимок и сказал, что зуб придется удалить. Когда его выдернули, пациентку отправили домой. За прием женщина отдала две тысячи рублей.

«Она кое-как дошла до дома, у нее кружилась голова. После прихода домой, минут через 15, началось неадекватное поведение. Она плевала кровью, не разговаривала, не реагировала. Ее уложили на кровать, позвонили в скорую», - рассказала сестра погибшей.

Она объяснила, что на мучения Алины смотрели ее дети. Они видели, как мама умирает. Когда врачи приехали на вызов, то Алина была уже без сознания. В больнице ей сделали переливание крови, потому что у пациентки было заражение. Однако медики так и не смогли спасти женщину, она скончалась.

«Точный диагноз мы узнаем только в понедельник, потому что заключения врача еще нет», - сказала собеседница издания.

Похожая история произошла в 2019 году. Жительница Свердловской области умерла после удаления зуба. Как стало известно журналистам, процедуру ей провели врачи в нетрезвом состоянии.

Врачи
04 декабря 2023, 01:24
«Снова переносится». Пассажиры «Азимута» больше суток не могут попасть в Красноярск
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Пассажиры авиакомпании «Азимут», застрявшие ранее в аэропорту Уфы, до сих пор не прибыли в точку назначения - Крансоярск. Они прождали более 12 часов и в итоге их все-таки посадили на самолет, но вместо намеченного города борт приземлился в Абакане. В нужный регион обещают отправить позже, но новый полет снова откладывают на неопределенный срок. Подробности в беседе с «360» рассказал один из пассажиров по имени Владимир.

«Мы не прилетели в Красноярск. Мы прилетели в Абакан. Теперь ждем тут в аэропорту вылет в Красноярск. И вылет снова и снова переносится», - заявил собеседник.

По его словам, 3 декабря в 06:10 пассажиры должны были вылететь в Красноярск, однако самолет задержали на полчаса, потом еще на час, и позже снова на несколько часов. После всех задержек люди пробыли в аэропорту Уфы около 12 часов. Когда недовольные пассажиры начали скандалить, их все-таки посадили на борт и обещали отправить в нужный город.

«Мы прошли регистрацию и вылетели, но пролетели Красноярск и нас посадили на запасной аэродром в Абакане в 22:00», - сказал Владимир.

Новые переносы В Абакане пассажиров попросили подождать еще два часа, но в обещанное время самолет опять не вылетел. Сейчас люди находятся в городе уже пять часов, и рейс снова переносят по непонятным причинам. Никакой информации путешественникам не предоставили, сотрудники аэропорта лишь ссылаются на плохие погодные условия. При этом другие самолеты спокойно вылетают.

Он отметил, что люди не спали уже двое суток. У одной из пассажирок есть маленький ребенок, которому скоро будет нечего есть - детское питание закончилось.

Деньги за отпуск никто не вернет Пассажир объяснил, что должен был в Красноярске пересесть на самолет до Таиланда. Из-за сложившейся ситуации отпуск придется отменить, хотя деньги на него уже никто не вернет.

«Представитель Азимута на связь не выходит, их сайт не отвечает, служба поддержки недоступна. На данный момент рейс снова переносится, предварительно на 7:00», - сказал он.

Владимир ранее рассказывал «360» о ситуации в аэропорту в Уфе. Он отмечал, что пассажирам «никто ничего не говорил», ссылаясь на плохую погоду. Когда позвонили в Красноярск, там объяснили, что «все нормально, самолеты прилетают и улетают».

Уфа Самолеты

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