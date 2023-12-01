Пожар на мебельной фабрике в Петербурге потушили

Пожар разгорелся в ангаре мебельной фабрики, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной службы в 14:55. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Прибывшие в 15:11 на место происшествия сотрудники МЧС присвоили пожару дополнительный номер 1-БИС.

Огонь удалось локализовать в 15:46, в 19:41 возгорание ликвидировали. На месте работали семь единиц спецтехники и 25 человек личного состава. По предварительной информации, пострадавших нет.

Очевидец пожара сообщил, что ангар «горел хорошо». Он отметил, что на месте пожара работали более шести машин МЧС.