Пожар на мебельном заводе в Москве потушили
Спасатели ликвидировали пожар в административно-производственном здании на востоке Москвы. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.
Для тушения огня привлекли три вертолета Московского авиационного центра. Воздушная спецтехника сбросила 235 тонн воды на горящую постройку. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места событий.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Как отметили в Telegram-канале прокуратуры Москвы, по факту случившегося началась проверка.
«Проводятся надзорные мероприятия. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», - отметили в ведомстве.
Источник 360.ru рассказал, что загорелись цеха по изготовлению искусственного камня. Пламя охватило все этажи здания на площади 2,5 тысячи квадратных метров.