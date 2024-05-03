03 мая 2024, 01:57

Пожар на мебельном заводе в Москве потушили

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Спасатели ликвидировали пожар в административно-производственном здании на востоке Москвы. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Для тушения огня привлекли три вертолета Московского авиационного центра. Воздушная спецтехника сбросила 235 тонн воды на горящую постройку. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места событий.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Как отметили в Telegram-канале прокуратуры Москвы, по факту случившегося началась проверка.

«Проводятся надзорные мероприятия. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», - отметили в ведомстве.

Источник 360.ru рассказал, что загорелись цеха по изготовлению искусственного камня. Пламя охватило все этажи здания на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

Пожары Россия Заводы Москва
03 мая 2024, 12:33
Мужчина сорвался со скалы в Севастополе и выжил
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
В Севастополе мужчина чудом выжил после падения со скалы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Мужчина сорвался со скалы Дракон в районе мыса Фиолент. Падение увидели очевидцы и сообщили об этом в экстренные службы.

«Сотрудники МЧС России обнаружили пострадавшего на камнях и оказали необходимую помощь», - указали в ведомстве.

Пострадавшего доставили на катере на набережную Назукина. Там его передали врачам. Информации о его состоянии пока нет.

В МЧС призвали соблюдать элементарные правила на скалистой местности. В ведомстве напомнили, что подходить к обрывам и местам обрушения породы нельзя. Также не стоит совершать экстремальных восхождений для острых ощущений или съемок контента для соцсетей. Нельзя покорять высоты без подготовки и мер безопасности, добавили в ведомстве.

В конец апреля на притесах реки Ай нашли тело челябинской школьницы. Предварительно, девочка сорвалась со скалы.

Соцсети Врачи Правила Севастополь Мужчины
03 мая 2024, 12:27
Люди эвакуировались из загоревшегося ресторана в Москве
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Итальянский ресторан загорелся на Мосфильмовской улице в Москве. Как сообщил источник 360.ru, во время возгорания в заведении были посетители, они эвакуировались.

По предварительным данным, в ресторане загорелось оборудование. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

Пламя тушили по первому рангу сложности. Возгорание удалось потушить, никто не пострадал.

Здание ресторана - трехэтажная пристройка к панельной многоэтажке. Как уточнил источник позже, пожар начался в вентиляционной коробке заведения на втором этаже. Огонь охватил 30 «квадратов». На месте происшествия продолжают работать спасатели с тепловизорами.

Ранее пожар произошел в трехэтажном жилом доме на северо-западе Москвы. Загорелся деревянный обрешетник кровли на площади 250 квадратных метров.

Спасатели Пожары Рестораны Москва
03 мая 2024, 12:03
Крыша жилого дома загорелась в Куркине
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Куркине на северо-западе Москвы произошел пожар в трехэтажном жилом доме. Загорелся деревянный обрешетник кровли на площади 250 квадратных метров, сообщил источник 360.ru.

Спасателей вызвали в 10:39 к дому по Куркинскому шоссе, 17 корпус 11. Из-под крыши трехэтажного жилого дома шел густой серый дым. К прибытию подразделений МЧС из здания самостоятельно эвакуировался один человек.

Специалисты провели разведку и выяснили, что загорелся деревянный обрешетник кровли. Площадь возгорания достигла 250 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня. В течение часа пожар локализовали.

Утром 3 мая произошел пожар в квартире пятиэтажного дома на Тучковской улице. Огонь перекинулся на кухню и прихожую, площадь возгорания составила восемь квадратных метров. Спасли шесть человек, в том числе троих детей.

Пожары МЧС РФ Москва
03 мая 2024, 11:39
Обезьяну и двух аистов заморили голодом в частном московском зоопарке
Читайте нас в: Google Новости
Московская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в содержании животных в частном зоопарке «Планета обезьян» в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В зоопарке обнаружили мертвых обезьяну и двух аистов, которые долгое время голодали и страдали от жажды.

«Установлено, что животные на протяжении долгого времени находились без еды и воды, питались несъедобными предметами, в том числе остатками резины», - указали в пресс-службе.

Животных не обследовали ветеринары, поэтому у них развились крайнее истощение организма и пневмония. По данным прокуратуры, трупы обезьяны и птиц не стали утилизировать по правилам, а положили в открытые полиэтиленовые пакеты и выбросили за хозяйственно-бытовые постройки.

По факту жестокого обращения с животными возбудили уголовное дело.

Ранее в Подмосковье школьники жестоко убили котенка. Подростки сбросили питомца с четвертого этажа и сняли расправу на видео.

Уголовное дело Животные Зоопарки Москва

Новости по теме