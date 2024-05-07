Пожар на кирпичном заводе в Смоленске ликвидировали

В номере гостиницы на Пхукете нашли тело гражданина России. Об этом сообщил портал «Новости Пхукета».

Турист проживал в отеле Karon Sea Sands. Утром 6 мая он должен был выселяться, однако в нужное время не пришел на ресепшн и не отвечал на стук в дверь.

Когда сотрудники охраны гостиницы вошли в номер, то увидели тело мужчины без признаков жизни. На подушке рядом с ним остались следы рвоты.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в комнате 14 бутылок пива и 28 пустых фляжек из-под тайского рома. Следов борьбы или проникновения в комнате не было.

По предварительным данным, причиной смерти россиянина стал отказ дыхательной системы. Его отвезли в больницу «Вачира», где в ближайшее время проведут вскрытие.

С 1 мая на Таиланде для российских туристов начал действовать пробный двухмесячный безвизовый период. Обладатели российского паспорта смогут находиться в стране без визы в течение 60 дней - до 31 июля.