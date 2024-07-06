Пожар на газораспределительном узле начался под Алуштой
В Крыму под Алуштой загорелся газораспределительный узел. На месте работают спасатели и лесники, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
По данным спасателей, пожар начался в районе села Виноградное.
«К месту вызова выехали сотрудники МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства. Силы и средства главного управления направлены на недопущение распространения огня», - уточнили в ведомстве.
Мэр Алушты Галина Огнева сообщила, что в городе могут отключить газ в связи с ЧП.
«Завтра, 7 июля, возможно полное или частичное ограничение подачи газа потребителям муниципалитета», - написала чиновник в своем Telegram-канале.
О причинах начала пожара не сообщается.
В июне мощный пожар возник на газопроводе в Саратовской области. По данным местных властей, возгорание возникло из-за аномальной жары.