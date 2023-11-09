09 ноября 2023, 18:16

Пожар на бывшей ферме в Подмосковье ликвидировали

Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в здании бывшей фермы в селе Кишкино Домодедовского округа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в селе Кишкино», - заявили в ведомстве.

О возгорании на территории здания бывшего животноводческого комплекса стало известно утром в четверг, пламя распространилось на площади около 1,8 тысячи квадратных метров. Прибывшие на место огнеборцы оперативно локализовали огонь и не позволили ему перейти на соседней здание.

По предварительной информации, горели деревянные палеты. В тушении задействовали 11 единиц техники и 32 пожарных. Пострадавших или погибших в результате ЧП нет.

Ранее в четверг в Ростове-на-Дону загорелось здание нежилого особняка. Огонь распространился на 600 «квадратов», на месте работали более 60 человек и 20 единиц техники.

Пожары МЧС РФ
09 ноября 2023, 18:44
Уголовное дело возбудили после обнаружения младенца в мусоропроводе в Москве
Telegram
Читайте нас в: Google Новости
Следственные органы Москвы возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство младенца, которого выкинули в мусоропровод. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, жительница Москвы родила в квартире жилого дома на Вешняковской улице ребенка и выбросила новорожденного в мусороприемник.

Мальчик выжил. Сейчас медсотрудники отказывают ему необходимую квалифицированную помощь. О состоянии здоровья ребенка пока ничего не известно.

По данным ведомства, обнаружить мальчика помогли соседи. Они заметили следы крови на лестничной площадке и обратились в полицию. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, мать ребенка находилась в квартире.

Перовская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее уголовное дело возбудили в Москве после попытки продать младенца. Предварительно установлено, что беременная женщина познакомилась с покупательницей в интернете и договорилась о ежемесячном вознаграждении за роды.

Дети Роддома Москва 2023
09 ноября 2023, 18:05
Система ПВО уничтожила воздушную цель над морем близ Севастополя
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Средства ПВО уничтожили воздушную цель над Севастополем. Об этом заявил глава региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель. Происходит контроль воздушной обстановки», - отметил он.

Губернатор также отметил, что все оперативные службы Севастополя находятся в боевой готовности. Развожаев попросил местное население доверять только официальной информации.

В четверг, 9 ноября, в 11:20 по местному времени в Севастополе включили сирены воздушной тревоги. Сообщение об этом также появилось в Telegram-канале Развожаева.

В минувший вторник, 7 ноября, системы ПВО сбили 17 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в небе над Севастополем. Обломки дронов упали в деревне Орловка и в селе Андреевка. Среди местных жителей никто серьезных травм не получил.

Севастополь
09 ноября 2023, 17:06
Россиянка упала на нож из-за бегавшего под ногами кота
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Домашний кот из Санкт-Петербурга чуть не стал причиной гибели своей молодой хозяйки. Питомец путался под ногами у девушки, которая держала в руках нож для готовки. Потеряв равновесие, она упала животом прямо на лезвие. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, пострадавшую с проникающим ранением живота доставили в реанимацию Александровской больницы. Врачам девушка рассказала, что пришла домой после ночной смены.

После скандала со своим возлюбленным она утешила себя тремя бутылками пива на голодный желудок и решила приготовить ужин. Взяв нож, споткнулась о кота и упала на лезвие. Писать заявление девушка не стала, заявив, что в случившемся виновата сама.

Смертельную опасность для владельцев домашних животных представляют не только коты и собственная невнимательность. В 2018 году саратовский охотник погиб от выстрела в живот, потому что его собака случайно нажала лапой на спусковой крючок. Но здесь сам владелец допустил серьезную ошибку: направил ствол на себя, а прикладом уперся в землю.

Санкт-Петербург Коты Поножовщины
09 ноября 2023, 16:24
Ревнивый россиянин ударил ножом сожительницу в супермаркете
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В приступе ревности житель Челябинска пришел выяснять отношения с подругой в местный супермаркет. Когда беседа переросла в скандал, мужчина схватился за нож и ударил сожительницу в позвоночник. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным авторов, свидетелями поножовщины стали остальные покупатели. Они и вызвали на место скорую. Пострадавшую доставили в реанимацию.

Нападение в магазине подтвердили в пресс-службе городского управления МВД, сообщило Ura.ru. В ведомстве сообщили, что на место прибыл экипаж полка ППС, который обезвредил и скрутил нападавшего.

«Пострадавшая женщина госпитализирована. Предварительно, нападавшим является ее сожитель», - заявили в пресс-службе.

В магазине начали работать криминалисты. Они опросили свидетелей нападения и собрали важные улики для установления всех обстоятельств случившегося. В ближайшее время правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

Урал МВД РФ Магазины Поножовщины

Новости по теме