Пожар на бывшей ферме в Подмосковье ликвидировали

«Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в селе Кишкино», - заявили в ведомстве.

О возгорании на территории здания бывшего животноводческого комплекса стало известно утром в четверг, пламя распространилось на площади около 1,8 тысячи квадратных метров. Прибывшие на место огнеборцы оперативно локализовали огонь и не позволили ему перейти на соседней здание.

По предварительной информации, горели деревянные палеты. В тушении задействовали 11 единиц техники и 32 пожарных. Пострадавших или погибших в результате ЧП нет.

Ранее в четверг в Ростове-на-Дону загорелось здание нежилого особняка. Огонь распространился на 600 «квадратов», на месте работали более 60 человек и 20 единиц техники.