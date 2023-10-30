Пожар на АЗС возле Шереметьева возник из-за разгерметизации емкости с пропаном
Разгерметизация емкости с пропаном стала причиной пожара на АЗС возле аэропорта Шереметьево. Огонь охватил пять машин, а также бытовки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
«По уточненным данным, на АЗС на улице Клязьма произошла разгерметизация емкости с пропаном», - указал источник агентства.
По информации издания, площадь пожара составила 60 квадратных метров. Из-за возгорания пострадали два сотрудника заправочной станции.
Утром 30 октября очевидцы услышали громкие звуки рядом с аэропортом Шереметьево. По их словам, прогремело два взрыва. Позже спасатели подтвердили, что в Химках на Международном шоссе на автозаправке произошел пожар, из-за которого загорелись несколько автомобилей. Огнеборцы локализовали возгорание.
Ранее пожарные локализовали огонь на загоревшемся нефтяном резервуаре на насосной станции в поселке Верхнеколвинск в Республике Коми. Причиной пожара стала детонация остаточных газов в пустой емкости для временного содержания нефти.