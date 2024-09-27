Пожар на АЗС в Дагестане локализовали

Восстановлением поврежденных взрывом на автомобильной заправке в поселке Новый Хушет рядом с Махачкалой объектов энергетики занялись прибывшие на место ремонтные бригады. Об этом сообщила пресс-служба компания «Дагэнерго».

Там отметили, что прогремевший взрыв привел к частичному отключению света в домах потребителей близлежащих районов. Часть домов и учреждений временно перевели на резервные схемы питания.

Ремонтники приступили к работе по восстановлению подачи электричества в дома. О сроках полного восстановления электроснабжения в компании пообещали сообщить дополнительно.

В результате взрыва на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы погибли четверо взрослых и один ребенок. Травмы различной степени тяжести получили 15 человек , из которых четырех в состоянии средней степени тяжести доставили в больницы.

Прогремевший взрыв разрушил здание станции и привел к сильному пожару, который распространился на площади в 500 квадратных метров и охватил здание столовой и молельной комнаты. Также повреждения получили две легковые машины и грузовик.