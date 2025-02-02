Пожар локализовали на складе на северо-востоке Москвы
Останкинская межрайонная прокуратура выяснит, при каких обстоятельствах произошло возгорание в складском помещении на 3-й улице Марьиной Рощи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
«Произошло частичное обрушение кровли строения», - уточнили в надзорном ведомстве.
По данным МЧС России , на месте пожара работают 53 специалиста и 14 единиц техники. Обошлось без пострадавших. Крыша обрушилась только на 150 квадратных метрах.
Специалисты ведомства уже локализовали возгорание.
До этого появилась информация, что на северо-востоке столицы загорелся ангар на территории стоянки. Площадь пожара составила до 250 квадратных метров.
Ранее в селе Раздольном в Сочи пожар загорелся двухэтажный жилой дом, пламя распространилось на площади в 300 квадратных метров.