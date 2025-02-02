02 февраля 2025, 21:22

Пожар локализовали на складе на северо-востоке Москвы

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Останкинская межрайонная прокуратура выяснит, при каких обстоятельствах произошло возгорание в складском помещении на 3-й улице Марьиной Рощи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Произошло частичное обрушение кровли строения», - уточнили в надзорном ведомстве.

По данным МЧС России , на месте пожара работают 53 специалиста и 14 единиц техники. Обошлось без пострадавших. Крыша обрушилась только на 150 квадратных метрах.

Специалисты ведомства уже локализовали возгорание.

До этого появилась информация, что на северо-востоке столицы загорелся ангар на территории стоянки. Площадь пожара составила до 250 квадратных метров.

Ранее в селе Раздольном в Сочи пожар загорелся двухэтажный жилой дом, пламя распространилось на площади в 300 квадратных метров.

Спасатели Пожары МЧС РФ Москва
02 февраля 2025, 22:19
В Липецкой области сообщили о нештатном сходе двух авиаснарядов
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Над Липецкой областью произошел нештатный сход двух авиационных боеприпасов, из-за которого в регионе пропало электроснабжение. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«Один [авиабоеприпас] упал в Елецком районе, другой - в Воловском МО, вдали от жилых домов. На месте падения продолжают работать взрывотехники», - уточнили в кабмине региона.

Местные власти сообщили, что в Елецком районе уже восстановили электроснабжение населенных пунктов. Гражданам, чьи дома и автомобили пострадали от падения боеприпаса, выплатят компенсацию.

Кроме того, жителей попросили доверять только официальным источникам, чтобы избежать дезинформации.

Ранее региональные власти сообщали, что на территории деревни в Елецком районе упала отработанная ступень ракеты , на месте падения которой нарушилось водоснабжение и энергоснабжение.

Telegram-канал Baza позже опубликовал видео с предположительным падением ступени ракеты, оставившей без света 530 домов в регионе.

Авиация Электричество Россия Оружие Деньги Липецкая область
02 февраля 2025, 20:29
В Марьиной Роще на северо-востоке Москвы загорелся ангар
РИА «Новости»
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На северо-востоке Москвы загорелся ангар на территории стоянки. Открытый огонь охватил 150 квадратных метров и стремительно распространяется дальше, сообщил источник 360.ru.

Экстренные службы приняли вызов 2 февраля в 19:38. Заявитель сообщил, что в 7-м проезде Марьиной Рощи на территории начался пожар в ангаре размером 30 на 100 метров. Внутри могли находиться газовые баллоны, существовала опасность для людей.

К приезду пожарных расчетов площадь пожара увеличилась до 150 квадратных метров, огонь продолжил распространяться. По информации источника 360.ru, послышались громкие, похожие на взрывы звуки, произошло обрушение кровли. Спустя время площадь возгорания увеличилась до 250 квадратных метров.

Пресс-служба МЧС России сообщила, что к тушению подключились 53 специалиста и 14 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Днем 2 февраля пожар произошел на территории завода «Окна столицы» в Сергиевом Посаде. Огонь охватил 33 бытовки, пострадал один человек.

Пожары Москва
02 февраля 2025, 20:02
Дом загорелся в сочинском селе Раздольное
РИА «Новости»
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Сильный пожар охватил крышу дома около жилого комплекса «Министерские озера» в селе Раздольном в Сочи. Видео с места опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

На опубликованных кадрах видно, что пламя охватило крышу практически полностью.

Издание Sochi1.Ru со ссылкой на пресс-службу краевого главка МЧС уточнило, что пожар охватил двухэтажный жилой дом на улице Тепличной. Пламя распространилось на площади в 300 квадратных метров.

На место прибыли подразделения спасателей, которые приступили к тушению. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

В воскресенье, 2 февраля, на территории завода «Окна столицы» в Сергиевом Посаде загорелись 33 бытовки. Пламя распространилось на площади в 300 квадратных метров. В результате происшествия ожоги рук первой и второй степени получил мужчина.

Пожары Сочи МЧС РФ
02 февраля 2025, 19:56
Двое взрослых и двое детей погибли в ДТП в Тюменской области
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Крупная авария произошла вечером 2 февраля на трассе Тюмень — Каменка. В ДТП погибли четыре человека, сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции Тюменской области.

Крупная авария произошла вечером 2 февраля на трассе Тюмень - Каменка. В ДТП погибли четыре человека, сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции Тюменской области.

Три машины столкнулись на 28-м километре дороги. По предварительной информации, водитель Chevrolet выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Lada и Ford.

«В результате аварии скончались четыре человека, два из них несовершеннолетние. Еще шесть человек госпитализированы, из них трое детей», - рассказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции Тюменской области Артем Сотников.

Погибшие дети ехали в Chevrolet вместе с родителями. В живых осталась только одна пассажирка иномарки - третья дочь. Ее доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Движение на участке дороги, где произошла авария, полностью перекрыли. Объезд организовали через село Каменка по дороге Кулаково - Каменка.

Утром 2 февраля смертельное ДТП произошло на МКАД. В Северном Бутове столкнулись Lada, Kia, Dodgе и «Газель». Водитель последней скончался.

Дети ДТП

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