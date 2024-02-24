Пожар из-за падения летательного аппарата произошел на заводе НЛМК в Липецке
В Липецке в одном из цехов Новолипецкоuj металлургическjuj комбинатf произошел пожар. Предварительно, причиной стало падение летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, огонь на заводе потушили, пострадавших нет. Также глава региона успокоил жителей, что угрозы выброса опасных веществ нет.
Глава региона призвал не поддаваться панике. Спецслужбы проверяют информацию о БПЛА и первоисточник видео о падении дрона.
«Все спецслужбы области приведены в режим максимальной готовности», - заверил Артамонов.
Предварительно, причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Спецслужбы проверят эту информацию, добавил глава региона.
«Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют», - написал Артамонов.