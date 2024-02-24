Пожар из-за падения летательного аппарата произошел на заводе НЛМК в Липецке

Жительница Химок при получении заказа через интернет-магазин обнаружила в упаковке записку с просьбой о помощи от работника компании. Об этом сообщило издание mk.ru.

В послании сотрудник предприятия написал, что его не выпускают с работы в течение пяти суток и не дают спать. По его словам, работодатель выставил ему качестве условия возвращения домой получение 10 положительных отзывов от заказчиков. Полиция начала проверку по данному делу.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области активисты волонтерской организации избавили от рабского труда гражданина Белоруссии. По словам волонтеров, пострадавший сам обратился к ним за помощью. Мужчина рассказал, что приехал на заработки в Россию в мае 2023 года и планировал трудиться на пилораме, чтобы получать зарплату в размере 25 тысяч рублей в месяц. В итоге денег он так и не увидел. Вдобавок ко всему у приезжего отобрали документы.