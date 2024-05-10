Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге

В списке погибших две женщины и один мужчина. Одна из женщин, Марина Ю. 1995 года рождения, является уроженкой Казахстана. Вторая женщина, Елена Ш. 1982 года рождения, и еще один мужчина, Андрей Р. 1968 года рождения, - местные жители.

Согласно неофициальной информации, в ЧП погиб мужчина на виде 30–40 лет, его личность устанавливается.

В списке пострадавших указана Тамара Г. 1952 года рождения, уроженка Тверской области, Алексей Х., проживающий в Санкт-Петербурге, Дмитрий Л. 1988 года рождения, а также две неизвестные женщины, на вид которым около 60 лет.

Автобус с пассажирами упал в Мойку, пробив ограду. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Прохожие сразу же бросились в воду, чтобы спасти людей. Шахбан Джабраилов в беседе с 360.ru рассказал, что он смог достать трех или четырех человек до прибытия экстренных служб.