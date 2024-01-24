24 января 2024, 21:33

Появился список членов экипажа сбитого военного лайнера Ил-76

Global Look Press
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Список членов экипажа, погибших при крушении военного самолета Ил-76, опубликовал Telegram-канал Baza. Все находившиеся на борту погибли, в том числе шесть членов экипажа.

В списке значились: командир корабля Беззубкин, его помощник Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев и бортрадист Саблинский.

По информации Telegram-канала, лайнер базировался в Оренбургской области. Помимо шести членов экипажа на борту в момент крушения находились 65 украинских военнопленных и трое сопровождающих. Самолет перевозил пленных в Белгород для обмена.

Депутат Госдумы Виктор Соболев предложил представить к наградам экипаж сбитого Ил-76. Сайт kp.ru сообщил, что пилот в последний момент смог увести самолет в сторону от деревни, тем самым сохранив жизни мирным жителям.

Награды Военные Самолеты Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
24 января 2024, 21:08
Появилось видео с места задержания подозреваемого в нападении на полицейского в Москве
РИА «Новости»
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СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции в Москве. ЧП произошло на Бобруйской улице на западе столицы, мужчина ударил ножом сотрудника ППС. Подозреваемого схватили, в распоряжении «360» появились кадры с места происшествия.

Уголовное дело завели по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Дело ведет Кунцевский межрайонный следственный отдел.

Следствие установило, что подозреваемый нанес сотруднику ППС ножевое ранение, когда тот попросил предъявить документы. С места преступления фигурант скрылся, но вскоре его задержали. Подозреваемым оказался 27-летний мужчина. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Задержания Уголовное дело Суд Видео Мужчины Москва
24 января 2024, 19:57
Мать и пятеро детей отравились угарным газом в Подмосковье
РИА «Новости»
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В Королеве в квартире одного из жилых домов женщина и ее пятеро детей в возрасте от года до 12 лет отравились угарным газом. После случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области.

В ведомстве пояснили, что правоохранители продолжают работать на месте ЧП. Они осматривают квартиру и газовую колонку, а также выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

В пресс-службе прокуратуры по Московской области уточнили, что отравление семьи произошло вечером 23 января. Пострадавших мать и детей увезли в больницу. Их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Супруг пострадавшей рассказал правоохранителям, что газовая колонка на кухне работала плохо. Во время готовки жена периодически включала и выключала ее. В квартире уже побывали газовики. После осмотра колонки они подтвердили факт нарушения в работе газового оборудования.

Прокуратура также проводит проверку, после которой оценит работу ответственных за безопасность лиц.

Девять человек также попали в больницу из-за отравления угарным газом в частном доме в Каспийске. Среди пострадавших - один шестилетний ребенок.

Уголовное дело Дети Прокуратура РФ Газ Королев Следственный комитет России
24 января 2024, 19:09
Прокуратура потребовала запретить публиковать видео блогера с гонками по Москве
РИА «Новости»
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Прокуратура Москвы направила в суд иск, в котором потребовала запретить распространять в России информацию, размещенную автоблогером Гаджи Гаджиева с агрессивной ездой в Интернете. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители установили, что автор каналов публикует видео, которое пропагандирует опасное вождение. На кадрах блогер показывает, как можно нарушать ПДД и фактически призывает подписчиков последовать его примеру.

На одном из видео несколько молодых людей, находясь в салоне иномарки, играют в «шашечки» на набережной Тараса Шевченко и Кутузовском проспекте в Москве.

На каналах можно встретить ролики с аналогичными нарушениями и в других регионах России. Распространение такой информации, призывы к агрессивной езде нарушают правила дорожного движения, а также угрожают безопасности жизни и здоровью участников дорожного движения, заявили в ведомстве.

Результаты рассмотрения заявления прокуратура взяла на контроль.

Ранее правоохранители не нашли состава преступления по делу автоблогера об агрессивной езде. Следователи могут закрыть уголовное дело, которое накануне возбудили против него и его приятелей.

Блогеры Москва
24 января 2024, 19:08
Полиция начала проверку после ДТП с автобусом в Петербурге
Unsplash
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Полиция Санкт-Петербурга начала проверку по факту ДТП, в результате которого автобус выехал на тротуар в Василеостровском районе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Северной столицы.

«Предварительно установлено, что ДТП связано с состоянием здоровья водителя», - заявили правоохранители.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они установят все детали случившегося. Полицейские уточнили, что автобус маршрута № 152 выехал на тротуар с пешеходами около 16:00 у дома № 38 на улице Беринга. По предварительным данным, пять человек получили травмы разной степени.

В комздраве Петербурга рассказали, что состояние четырех пострадавших оценили как тяжелое. Прокуратура Василеостровского района взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося. Правоохранители пообещали проверить перевозчика на соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, сообщил сайт kp.ru.

Санкт-Петербург ДТП Автобусы Полиция

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