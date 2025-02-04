Появился предварительный отчет казахстанского Минтранса об авиакатастрофе близ Актау
Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении лайнера Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines около Актау. Документ разместили на официальном сайте ведомства.
Согласно 53-страничному отчету, расследование не предполагает установления доли чьей-либо вины или ответственности.
«Представленная в настоящем отчете информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов», - отметили в документе.
К отчету прикрепили фотографии с повреждениями лайнера, а также сведения об экипаже и самолете.
Embraer 190 рухнул неподалеку от Актау 25 декабря. Лайнер следовал из Баку в Грозный, на борту находились 67 пассажиров и членов экипажа, жертвами авиакатастрофы стали 38 человек.
Бразильские специалисты извлекли данные из черных ящиков самолета. Они передали полученную информацию казахстанской стороне, которая занимается расследованием крушения.