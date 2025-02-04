Появился предварительный отчет казахстанского Минтранса об авиакатастрофе близ Актау

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Согласно 53-страничному отчету, расследование не предполагает установления доли чьей-либо вины или ответственности.

«Представленная в настоящем отчете информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов», - отметили в документе.

К отчету прикрепили фотографии с повреждениями лайнера, а также сведения об экипаже и самолете.

Embraer 190 рухнул неподалеку от Актау 25 декабря. Лайнер следовал из Баку в Грозный, на борту находились 67 пассажиров и членов экипажа, жертвами авиакатастрофы стали 38 человек.

Бразильские специалисты извлекли данные из черных ящиков самолета. Они передали полученную информацию казахстанской стороне, которая занимается расследованием крушения.