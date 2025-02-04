04 февраля 2025, 18:57

Появился предварительный отчет казахстанского Минтранса об авиакатастрофе близ Актау

Global Look Press
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Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении лайнера Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines около Актау. Документ разместили на официальном сайте ведомства.

Согласно 53-страничному отчету, расследование не предполагает установления доли чьей-либо вины или ответственности.

«Представленная в настоящем отчете информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов», - отметили в документе.

К отчету прикрепили фотографии с повреждениями лайнера, а также сведения об экипаже и самолете.

Embraer 190 рухнул неподалеку от Актау 25 декабря. Лайнер следовал из Баку в Грозный, на борту находились 67 пассажиров и членов экипажа, жертвами авиакатастрофы стали 38 человек.

Бразильские специалисты извлекли данные из черных ящиков самолета. Они передали полученную информацию казахстанской стороне, которая занимается расследованием крушения.

Казахстан Крушение самолета в Актау
04 февраля 2025, 19:25
Поезд сбил мужчину на станции «Выхино»
РИА «Новости»
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Мужчина попал под поезд на переходе железнодорожных путей у станции МЦД-3 «Выхино». Об этом сообщил источник 360.ru.

Предварительно, пострадавший выжил. У спасателей есть к нему доступ. К месту происшествия очевидцы вызвали сотрудников Росгвардии.

По данным источника 360.ru, попавший под поезд мужчина мог переходить железнодорожные пути в неположенном месте. Руководство Московских железных дорог временно задержало экспрессы Казанского направления, которые следуют в сторону области.

Ранее поезд сбил двух человек на станции МЦД Матвеевская в Москве.

Мужчины Поезда МЦД Москва
04 февраля 2025, 17:27
Одинокий и истощенный амурский тигренок вышел к людям в Приморье
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Одинокий амурский тигренок без матери вышел к людям в приморском поселке Ольга, сообщила пресс-служба центра «Амурский тигр». Сейчас на месте работают сотрудники охотнадзора.

«В таком возрасте он должен быть с матерью. Что-то могло случиться. На месте работают сотрудники охотнадзора», - уточнили в центре.

Пользователи обратили внимание, что тигренок истощен. Они предположили, что его мать могла погибнуть.

«Видимо, голодный. Ослаб бедняга», - писали они.

Пока дополнительной информации о состоянии животного не поступало.

Ранее крошечную тигрицу со сломанными лапами подкинули в нижегородский зоопарк. Пятимесячную хищницу принесли к нему бывшие хозяева. Ветеринары осмотрели тигрицу и переправили в хоспис «Дом тигра». Его представительница допустила, что котенка хищного зверя взяли домой люди как «живую игрушку».

Приморье Животные
04 февраля 2025, 17:13
Красно-черная змея заползла в квартиру к москвичу
Unsplash
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Змея проникла в квартиру жилого дома, расположенного на Гродненской улице в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«В квартире змея красно-черного окраса, небольшая», - рассказал он.

Москвич объяснил диспетчеру, что пресмыкающееся спряталось под роутером и не проявляет агрессии.

Собеседник 360.ru отметил, что обратившийся в экстренные службы человек во время телефонного разговора неожиданно повесил трубку.

«Во время разговора связь прервалась», - подчеркнул он.

Ранее биолог Вадим Марьинский предупредил жителей южных регионов России, что аномально теплая зима может спровоцировать раннее пробуждение змей. По его словам, численность рептилий может существенно увеличиться. Можно столкнуться с настоящим нашествием пресмыкающихся, обратил внимание специалист. Он также не исключил досрочное пробуждение клещей, паукообразных, комаров и различных насекомых.

Москва Змеи Квартиры
04 февраля 2025, 16:24
Газовый баллон взорвался в техникуме в Архангельске
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Газовый баллон взорвался во время занятий в Архангельском техникуме водных магистралей имени Орешкова, пострадали несколько студентов и преподаватель. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Точное число пострадавших и степень тяжести их травм пока неизвестны. Надзорное ведомство проверит, как обеспечивали безопасность учащихся и оказывали пострадавшим медицинскую помощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее газовый баллон взорвался в квартире многоэтажного жилого дома в Балашихе. Два человека пострадали, одного из них отправили в больницу в состоянии средней тяжести. В доме выбило стекла, пожара не произошло.

Уголовное дело Прокуратура РФ Газ Взрывы Следственный комитет России Образование

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