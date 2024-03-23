Появился обновленный список погибших при теракте в Crocus City Hall
Имена 41 погибшего в результате теракта в Crocus City Hall установили. Обновленный список опубликовали на сайте Министерства здравоохранения Московской области.
«Уважаемые жители, если вы увидели в списках погибших в „Крокусе“ своего родственника или знакомого, позвоните, пожалуйста, на горячую линию 122-0», - сообщили в ведомстве.
Стрельба в Crocus City Hall унесла жизни минимум 93 человек, еще более 100 пострадали. Теракт 22 марта тщательно спланировали. Злоумышленники собирались сбежать на Украину. Силовики задержали 11 причастных к случившемуся.
Порядка 16 раненых находятся в крайне тяжелом состоянии , среди них есть ребенок. Состояние еще 44 пострадавших врачи оценили как тяжелое. В Красногорской больнице находятся 11 раненых, шесть человек остаются в реанимации.