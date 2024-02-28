Появилось видео затопленного из-за коммунальной аварии микрорайона в Тюмени

На опубликованных кадрах видно, что вода уже достигла тротуаров и дорог, а также добралась до первых этажей некоторых домов.

В пресс-службе городского водоканала изданию 72.ru объяснили, что произошло повреждение чугунного водопровода.

«К перепадам температур такие сети очень уязвимы, когда наверху подтаивает, а на глубине земля еще мерзлая. Поэтому сети давления не выдерживают и ломаются. Четыре восстановительных бригады уже работают на месте. Откачиваем воду с тротуаров и дорог, затем уберем наледь. Прикладываем все необходимые силы, чтобы как можно скорее ликвидировать повреждение», - отметили в пресс-службе.

Также в водоканале подчеркнули, что меняют чугунные сети каждый год. В настоящее время в Тюмени их осталось не более 5% от общего числа.

Ранее одну из оживленных улиц затопило в Челябинске, пешеходам помогали перебраться на другую сторону с помощью погрузчика.