Появилось видео затопления апартаментов в Адлере во время шторма

Судя по видео, волна поднялась почти до верхушек пальм. Мощным напором морская вода не только вышла из берегов, но и добралась до апартаментов, разбившись о стены первого этажа. Потоки сносили по пути песочницу и другие объекты.

По данным Telegram-канала Shot, комплекс расположен на Голубой улице. Нижние этажи апартаментов затопило. Местный житель рассказал, что шторм фактически заблокировал людей в здании. Они не могут спуститься вниз из-за сильнейших волн и порывов ветра.

Непогода обрушилась на часть черноморского побережья. В Крыму в ночь на 27 ноября начался ураган. Скорость ветра на полуострове достигала 144 километров в час, срывая крыши зданий. Без электричества из-за непогоды остались около 400 тысяч жителей , дороги затопило водой.

Известно о четырех пострадавших и одном пропавшем без вести. Во время шторма погиб житель Судака. Его сестра рассказала «360» , что мужчина спускался к морю, чтобы посмотреть на бушующие волны.

На полуострове 27 ноября объявили нерабочим днем. Советник главы республики Олег Крючков назвал большой трагедией непогоду в Крыму.