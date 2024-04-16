Появилось видео задержания зацепера, доехавшего на поезде из Москвы в Петербург

«17-летний москвич планировал осуществить поездку из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с целью получения адреналина», - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

После задержания юношу передали родителям. В его отношении составили административные протоколы.

Северо-Западная и Московская межрегиональная транспортные прокуратуры проверят все обстоятельства происшествия.

Ранее на Павелецком направлении Московской железной дороги погиб человек. Его ударило током на платформе Варшавская. Неизвестного обнаружили на крыше вагона. Он находился около токоприемника. Оперативным службам пришлось ждать отключения электричества, чтобы осмотреть пострадавшего. Выяснилось, что он не выжил.