Появилось видео взрыва газа в многоквартирном доме в Стерлитамаке

Пострадавшая набирала код домофона, чтобы войти в дверь. Взрывной волной ее откинуло в сторону. Состояние девушки и ребенка в коляске неизвестно.

Взрыв произошел около 11:00 в квартире, в которой работали специалисты газовой службы, они выясняли причины утечки газа. Смертельные травмы получила одна женщина. Пострадали два газовщика и два ребенка, их доставили в больницу.

Очевидцы происшествия рассказывали 360.ru, что осколки стекла от окон в квартирах на первом и втором этажах разлетелись на 10 метров.

Прибывшие на место спасатели вывели из дома порядка 80 жильцов , устанавливаются причины произошедшего.