02 февраля 2025, 16:12

Появилось видео вероятного падения ступени ракеты в Липецкой области

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Видео с предположительным падением ступени отработанного ракетного комплекса, оставившей без света 540 домов в Липецкой области, опубликовал Telegram-канал Baza. Редакция подчеркнула, что пока не подтверждает подлинность кадров, снятых на камеру видеорегистратора.

На опубликованном видео упавший на землю сигарообразный предмет взорвался.

В пресс-службе регионального правительства в минувшую субботу, 1 февраля, сообщили, что ступень отработанного ракетного комплекса упала в деревне Елецкого района. Там подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал.

Подачу электроэнергии в обесточенные дом жителей восстановили в 17:30.

Ракеты Видео Липецкая область
02 февраля 2025, 11:38
Два человека погибли при пожаре в панельном доме в Кузьминках
Пресс-служба МЧС
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Пожар произошел в двухкомнатной квартире на Волжском бульваре в районе Кузьминки в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение о возгорании в 12-этажном панельном жилом доме на Волжском бульваре поступило в спасательную службу в 9:55. Уже в 10:04 пожарные прибыли на место происшествия.

Огонь охватил площадь в пять квадратных метров, горели личные вещи и мебель, из квартиры на десятом этаже шел дым.

К тушению привлекли 25 специалистов и семь единиц техники, рассказали в пресс-службе МЧС России. В квартире спасатели обнаружили тела погибших мужчины и женщины. Причину произошедшего установят дознаватели МЧС.

Ранее крупный пожар произошел в нелегальном хостеле на улице Сходненский тупик в Москве. Пламя распространилось на площади 2000 квадратных метров. К борьбе с огнем привлекли 249 человек личного состава и 76 единиц техники.

Спасатели Пожары Москва
02 февраля 2025, 09:28
СК завел уголовное дело после отравления детей в отеле «Поречье»
РИА «Новости»
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Люблинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг после отравления детей в отеле на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК России.

«Изымаются продукты питания и документация, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - подчеркнули в ведомстве.

Люблинская межрайонная прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств случившегося.

Ранее стало известно, что вечером 1 февраля минимум девять детей , приехавших в Москву из Ростова-на-Дону для участия в танцевальном конкурсе, почувствовали себя плохо в отеле «Поречье». Утром 2 февраля на место приехала скорая помощь. По предварительной информации, накануне юные спортсмены заказывали доставку еды.

Дети Скорая помощь Отели Москва
02 февраля 2025, 08:48
Девять детей отравились едой в отеле на юго-востоке Москвы
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Не меньше девяти детей из Ростова-на-Дону пострадали от отравления в отеле «Поречье» в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Дети приехали в столицу для участия в танцевальном конкурсе. Всего в гостиницу заселились 111 человек, большинство из которых - несовершеннолетние. На место происшествия прибыла скорая помощь.

Юные танцоры почувствовали себя плохо вечером 1 февраля, однако врачей вызвали 2 февраля около шести утра. Информации о том, отравились ли дети едой в самом отеле или в другом месте, пока нет. Известно, что накануне спортсмены заказывали доставку.

Накануне семь детей-спортсменов , прибывших в Ессентуки для учебы и тренировок из Белгородской области, попали в больницы с отравлениями. Городская прокуратура приступила к проверке. Ее взял на контроль глава Ессентуков Владимир Крутников.

Дети Отели Врачи Москва
02 февраля 2025, 08:37
Массовый убийца Галявиев рассчитывал взрывом полностью разрушить школу в Казани
РИА «Новости»
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Приговоренный к пожизненному лишению свободы Ильназ Галявиев при подготовке нападения на казанскую гимназию в мае 2021 года рассчитывал, что его самодельное взрывное устройство полностью разрушит учебное заведение. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на постановление суда.

«Из данных в ходе предварительного расследования показаний осужденного следует, что он рассчитывал на более мощный взрыв приготовленного им устройства. Что он приведет к разрушению перекрытий, стен и других конструктивных элементов, вплоть до полного разрушения здания гимназии», - говорится в материале дела.

Стрельбу бывший ученик гимназии № 175 открыл в 11 мая 2021 года. Тогда погибли девять человек, ранения получили еще 139. Суд признал пострадавшими по делу более 600 граждан.

Верховный суд Татарстана отправил Галявиева на отбывание пожизненного срока в исправительную колонию «Черный дельфин» в Оренбургской области. Ему также выписали штраф в размере 200 тысяч рублей.

Школы Казань Взрывы

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