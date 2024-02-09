Появилось видео тушения пожара у станции метро «Аэропорт» с вертолетов

В ликвидации пожара участвуют 130 сотрудников МЧС и 41 единица техники, сообщили в ведомстве. Из дома эвакуировали около 400 человек.

Для обогрева эвакуированных жильцов дептранс Москвы выделил пять больших автобусов, три из них уже прибыли на улицу Черняховского к месту пожара. Автобусы будут находиться на месте происшествия столько, сколько потребуется, добавили в департаменте.

Ранее МЧС сообщило, что площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров. Данных о пострадавших пока не поступало.