Появилось видео спасательных работ на станции метро «Печатники» в Москве

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В МЧС уточнили, что к проведению мероприятий привлекли 134 человека и 41 единицы техники.

Ранее спасатели извлекли из кабины пострадавшего машиниста.

Столкновение поездов на станции «Печатники» произошло около 10:20. Очевидец происшествия рассказала о резком хлопке. Кроме того, на станции был виден дым.

Позже появилась информация о пяти пострадавших во время аварии, среди которых были женщина, 17-летний подросток и машинист одного из составов. Мэр Москвы сообщил, что все они получили травмы , не представляющие угрозу для жизни. Их госпитализировали.

Предварительной причиной столкновения поездов назвали отказ тормозов. Из-за аварии отменили движение вагонов по части Люблинско-Дмитровской линии. Автомобильное движение в районе станции метро «Печатники» осталось рабочим, а сотрудники дептранса вывели на рейсы дополнительные автобусы.