Появилось видео спасательной операции после падения автобуса в Мойку

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Telegram-канал «112» публиковал данные о пяти погибших пассажирах. Официально эту информацию не подтверждали.

В МВД отметили, что в момент ЧП в салоне находилось до 20 человек. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции.

«Устанавливаются обстоятельства, которые привели к падению автобуса в воду. Работающие на месте экстренные службы проводят мероприятия по извлечению людей из воды», - заключили в ведомстве.