Появилось видео со смертельным ДТП, в котором пострадал глава Минздрава Башкирии

Столкновение четырех машин на трассе Караидель - Бирск попало на видео. В аварии пострадал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Видеозапись с ДТП опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как автомобиль в густом тумане выехал на встречную полосу и на большой скорости столкнулся с легковушкой, после чего врезался в две едущие рядом машины.

По информации издания, Рахматуллина после аварии доставили на вертолете в республиканскую больницу в Уфе. Его поместили в отделение нейрохирургии. Авторы статьи добавили, что министр находится сейчас в сознании.

ДТП произошло 29 декабря в Караидельском районе, в результате аварии погибли два человека. Из-за столкновения машин также пострадали двое мужчин, находившихся в салоне «Тойоты».

По информации Telegram-канала «112» , это были министр здравоохранения Айрат Рахматуллин и его помощник. Сотрудники МЧС оперативно деблокировали пострадавших и оказали им первую медицинскую помощь.