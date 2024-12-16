Появилось видео смертельного ДТП в Новой Москве с пьяной женщиной на Porsche

Няня везла мальчика на снегокате по тропинке вдоль дороги. В какой-то момент их догнала черная иномарка. Porsche заехала на заснеженный тротуар и сбила двух человек.

Ребенок попал под колеса первым и впоследствии умер в больнице. Его няня получила травмы. Владелица машины отказалась от медосвидетельствования , но признала вину. Щербинский районный суд Москвы заключил ее под стражу на два месяца.

Бывший муж женщины за рулем Porsche сообщил журналистам, что она злоупотребляла алкоголем. Супруги развелись около пяти лет назад.

Еще одно ДТП случилось на Садовнической улице в центре Москвы. Снегоуборочный трактор опрокинулся, заезжая на подземную парковку. Водитель пожаловался медикам на боль в спине.