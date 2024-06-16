Появилось видео с заложниками из ростовского СИЗО
Арестованные, которые взяли в заложники сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону, заявили о принадлежности к ИГИЛ*. Видео из изолятора опубликовал Telegram-канал «112».
По его данным, в заложниках оказались начальник одного из управлений и инспектор. На место приехали представители спецназа УФСИН и СОБР. С террористами ведут переговоры, выясняют их условия. Возле изолятора дежурят бригада скорой помощи и спасатели.
«Пока все относительно спокойно», - отметили авторы публикации.
ЧП случилось в СИЗО-1. Учреждение работает в штатном режиме. Ранее сообщалось также, что на месте находятся представители правоохранительных органов и прокуратуры, обстановка контролируемая.
* Запрещенная в России террористическая организация..