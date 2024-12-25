Появилось видео с выжившими пассажирами Embraer 190

На кадрах видно, что от удара о землю лайнер получил сильные повреждения. Сотрудники казахстанского МЧС достают раненых и передают их медикам. Некоторые пострадавшие могут идти сами, несмотря на полученные травмы.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный, но маршрут перестроили из-за сильного тумана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

С места ЧП госпитализировали 25 человек, их доставили в Мангистаускую областную больницу. Среди пассажиров были 16 россиян , 37 граждан Азербайджана и три гражданина Киргизии. Причиной крушения стало столкновения самолета со стаей птиц, эту информацию подтвердила пресс-служба Росавиации.