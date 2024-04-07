Появилось видео с вышедшей из берегов Елшанкой в Оренбуржье
Река Елшанка, являющаяся правым притоком Урала, разлилась в Орске. В распоряжении «360» оказалось видео затопленного оврага.
Местный житель рассказал, что Елшанка в городе давно стала практически высохшим ручьем. Но теперь река разошлась и затапливает все на своем пути, вот-вот она выйдет из берегов.
«Там уже сам мост. Наш [овраг] уже на уровне, сейчас начнет верх топить. <…> Там уже скоро из берегов выйдет, но здесь уже начинает заполняться», - рассказал автор ролика.
Он добавил, что по Старому городу в Орске бродят стаи животных. Горем жителей пользуются другие люди. В Новом городе начали посуточно сдавать квартиры за девять тысяч рублей. При том, что средняя цена съема за месяц - 10-12 тысяч рублей.
Ситуация с паводком из-за прорыва дамбы в Орске осложняется, вода из реки Урал дошла до территории Нового города.