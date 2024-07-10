Появилось видео с полыхающим в Волгограде складом по переработке вторсырья

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Загоревшееся здание компании «Юг-вторсырье» находится на Былинной улице. В распоряжении 360.ru появилась видеозапись с пожаром.

«Предприятие занимается приемом и переработкой пластика, алюминия, стеклобоя, макулатуры и картона», - отметил источник.

Он добавил, что в здании и раньше случались ЧП. По его словам, несколько лет назад тут уже происходил крупный пожар.

Информацию о возгорании подтвердила пресс-служба МЧС. На место уже прибыли пожарные. Площадь пожара увеличилась до тысячи «квадратов».

Ранее огонь охватил территорию склада с лекарствами и упаковочными материалами в Старой Купавне. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пожарные оперативно потушили возгорание.