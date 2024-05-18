Появилось видео с подозреваемым в расправе над школьницей в Ростовской области

Подозреваемого в убийстве установили благодаря его электронной сигарете , найденной недалеко от места происшествия. Когда у мужчины спросили о школьнице, тот путался в показаниях и пытался уйти от ответа.

Ранее стало известно еще об одном жутком преступлении: жительница Краснодара утопила двухлетнюю дочь. Женщина признала вину, она пошла на убийство из-за плохих отношений с отцом девочки, который никак не помогал ей в воспитании. Россиянке дали 10 лет колонии.





«В станице Ольгинской Ростовской области пропала восьмилетняя девочка , ушедшая в магазин. Установлено, что девочку посадил в свою автомашину водитель эвакуатора. Он задержан и доставлен в территориальный отдел полиции», - написала Волк.

Тело ребенка нашли в лесополосе недалеко от станицы. На шее убитой школьницы обнаружили пакет.