13 февраля 2024, 05:19

Появилось видео с падением гигантской опоры в Екатеринбурге

Freepik
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Гигантская бетонная опора упала на проезжую часть в Екатеринбурге. Об этом сообщил Telegram-канал Е1.

«На ВИЗе длинная бетонная опора упала прямо на дорогу. Это случилось у дома на Татищева, 134», - уточнил канал, опубликовав видео с ее падением.

На кадрах видно, что опору держал подъемный кран. В какой-то момент тросы порвались, и она упала на проезжую часть, где находились машины. В момент падения опоры водитель подъемника выбежал из кабины.

Неизвестно пока, есть ли пострадавшие. Издание отметило, что запросило информацию о произошедшем в региональном МЧС.

Ранее в городском округе Подольск между поселком Сосновый Бор и ЖК «Весенний» рухнул башенный кран. В соцсетях сообщили, что никто не пострадал, кроме транспорта. Местные жители возмущенно заявили, что люди с детьми и собаками ходят гулять в лес по дороге, на которую упала вышка.

Дороги Екатеринбург
13 февраля 2024, 05:00
Жительница Екатеринбурга выпала из окна многоэтажки
РИА «Новости»
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Женщина выпала из окна многоэтажного дома в центре столицы Свердловской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Свет Екатеринбурга».

«Сегодня утром на Ленина, 54 женщина упала с балкона», - уточнил канал.

На место прибыли сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего выясняются. Официальные комментарии пока отсутствуют.

Ранее СК сообщил, что пьяный мужчина изнасиловал беременную женщину и столкнул ее с пятого этажа в Астрахани. Он вытолкнул жертву в открытое окно, чтобы скрыть следы преступления. Женщину госпитализировали, но ребенка спасти не удалось.

В начале февраля врачи не смогли спасти упавшую с 17-го этажа девочку в Новосибирске. Бригада скорой помощи прибыла на место через восемь минут после вызова. Медики начали сердечно-легочную реанимацию, но их действия оказались безуспешными.

Женщины Россия Екатеринбург Полиция
13 февраля 2024, 03:50
Москвичи заметили огненное зарево над НПЗ на юго-востоке Москвы
Freepik
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Жители районов Капотня, Марьино и Братеево на юго-востоке Москвы заметили огневое зарево в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, огонь взвился над факелом нефтеперерабатывающего завода. По предварительным данным, на НПЗ планово сжигают топливо.

Очевидцы также сообщили о пожарных машинах и скорой помощи, которые спешили к месту происшествия, но в МЧС информацию о пожаре на востоке Москвы не подтвердили.

В пятницу, 9 февраля, пожар произошел на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Пожарным удалось потушить огонь за два часа. По данным Shot, причиной пожара стал украинский беспилотник, атаковавший НПЗ.

До этого пожар возник на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгограде из-за падения сбитого БПЛА.

Пожары Заводы Москва
13 февраля 2024, 03:14
Помощник машиниста избил подростков в электричке в Подмосковье
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Конфликт произошел в одной из подмосковных электричек. Помощник машиниста набросился на группу подростков, которых принял за зацеперов. Об этом сообщил Пятый канал.

По данным канала, мужчина преследовал зацеперов, которые сорвали стоп-кран и разбили стекло. Хулиганам удалось скрыться, но помощник машиниста набросился на группу подростков, которые ехали в том же вагоне. Он кричал и матерился, заставлял подростков вставать на колени и бил их. Досталось не только мальчикам, но и девочкам. В нападении участвовал еще один мужчина, но его личность не установлена.

На Курском вокзале полицейские задержали подростков и вызвали их родители. Тогда пострадавшие показали видео нападения. Правоохранительные органы изучают обстоятельства инцидента.

В сентябре прошлого года мужчина напал на контролера , который проверял оплату проезда в электричке Екатеринбург - Нижний Тагил.

Драки Дети Видео Мужчины Екатеринбург
13 февраля 2024, 01:52
Избила казаном и искусала грудь. Конфликт в коммунальной квартире привел к драке между соседками
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Юная жительница коммуналки в Санкт-Петербурге напала на свою соседку, ударила ее раскаленным казаном и укусила за грудь. Об этом сообщило издание «78.ru».

Конфликт произошел в коммуналке на Боровой улице. Пару месяцев назад в одной из комнат поселилась 20-летняя девушка. Она начала конфликтовать с соседкой: обвиняла ее в воровстве и завышении коммунальных платежей.

В один из дней девушка ворвалась на кухню и напала на соседку: ударила ее по голове раскаленным казаном и укусила за грудь. Пострадавшей пришлось обратиться к врачам. Соседи женщин рассказали, что нападавшая уже месяц угрожала своей жертве.

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала двух подозреваемых в поджоге коммуналки. По данным МВД, мужчины подожгли автомобильные покрышки у квартиры на Лиговском проспекте. Подозреваемые признались, что сделали это за вознаграждение в 60 тысяч рублей. В результате пожара коммунальная квартира полностью выгорела. Один из жильцов погиб, еще пятеро пострадали. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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