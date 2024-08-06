Появилось видео с места взрыва в многоэтажке на западе Москвы

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Погибший при взрыве в квартире на улице Артамонова в Москве сильно болел. Об этом 360.ru рассказала одна из соседок мужчины.

«Болели ноги у него. Больной был», - заявила пенсионерка.

По ее словам, семья была благополучной. У погибшего остались жена, дети и внуки. Вот-вот к месту ЧП должен подъехать сын скончавшегося мужчины.

Подробностей соседи не знают, но по слухам он подорвался на гранате. Откуда у него мог быть боеприпас - неизвестно.

Другая жительница дома Мария рассказала, что давно не видела погибшего мужчину. Про его болезнь она не слышала.

«Я в другом подъезде живу, редко на улицу выхожу, старая», - сказал пенсионерка.

Она добавила, что у соседа была машина и дача.

«И жена у него хорошая, и дети», - отметила она.

Известно, что погибшему 62 года. Он окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО.

Взрыв прогремел в первой половине дня 6 августа. Сдетонировало неизвестное взрывное устройство в жилой комнате. Изначально поступила информация о двоих пострадавших. Ранее в распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.