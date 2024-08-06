Появилось видео с места взрыва в многоэтажке на западе Москвы
Последствия взрыва в многоэтажке на улице Артамонова в Москве попали на видео. Запись оказалась в распоряжении 360.ru.
В жилой квартире взорвался неизвестный предмет. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, обошлось без возгорания.
«Конструкции дома не нарушены», - уточнили в министерстве.
Изначально поступила информация о двоих пострадавших. После источник 360.ru передал, что один человек погиб. Им оказался 62-летний мужчина , у него остались жена и двое взрослых детей.
К месту взрыва в Москве прибыли саперы, территорию оцепили. Открытого горения нет.
Жильцов двух подъездов эвакуировали. Информация о взрыве газа в доме не подтвердилась.