Появилось видео с места столкновения автобуса с трактором в Ивановской области

Авария случилась на пятом километре трассы Иваново - Ярославль в 10:06. Водитель автобуса Huyndai при обгоне столкнулся с трактором «Белорус», который поворачивал налево. Маршрутка съехала в кювет и опрокинулась.

Автобус вез 20 пассажиров по маршруту Владимир - Ярославль через Иваново. Из них медпомощь потребовалась 11 людям. Двое остались на месте аварии, девятерых госпитализировали. Среди пострадавших трое несовершеннолетних - двоим по 14 и одному шесть лет.

Кадры с места аварии показало МЧС Ивановской области. Все пострадавшие в аварии вышли из салона автобуса самостоятельно, их увезли в больницы в Иванове. Региональная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о пассажирских перевозках и безопасности дорожного движения.

В Краснодаре автомобиль вылетел на дорогу с третьего этажа многоуровневого паркинга , сообщил RT. Погибла семья из трех человек.

Знакомый водителя в разговоре с 360.ru назвал произошедшее недоразумением.